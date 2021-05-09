«تدوير»: 74 آلية إضافية لجمع النفايات

هالة الخياط (أبوظبي)

ينفذ مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» خلال عيد الفطر، خطة عمل متكاملة لتوفير الخدمات المتعلقة بإدارة ومعالجة وتدوير النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة وتوفير أعلى مستويات الأمن البيئي المجتمعي، من خلال فرق ميدانية مخصصة للطوارئ، تقتصر مهامها على استلام وتنفيذ طلبات الخدمة الواردة من الجمهور، إضافة إلى تقديم خدمات المكافحة في المناطق الرئيسية وأهمها المسالخ الحكومية والحدائق والأسواق العامة.

وخلال عيد الفطر، تستمر فرق النظافة التابعة للمركز في عملها على مدار الساعة، حيث يتم خدمة الإمارة يومياً بواسطة 3.739 عاملاً، يعملون على فترتين يومياً.

ورداً على أسئلة «الاتحاد»، أوضحت «تدوير» أنه سيتم توزيع العمال في المناطق العامة ومصليات العيد والأسواق والحدائق العامة لساعات عمل إضافية وفق قوانين العمل المعمول بها لتقديم خدمات الكنس اليدوي والتلقيط، كما يتم خلال العيد تشغيل عدد إضافي من الآليات تبلغ 74 آلية لجمع النفايات.

وتغطي خطة «تدوير»، خلال عيد الفطر، المناطق السكنية والتجارية والصناعية، إلى جانب المساجد والدوائر الحكومية والمدارس والمستشفيات والعيادات الحكومية، والمواقع الإنشائية لفلل المواطنين، إضافة إلى الطرق العامة والشوارع والأزقة بين الفلل والمنتزهات والحدائق العامة.

وتشمل خطة «تدوير» كذلك المواقع الأثرية والمتاحف والمسالخ الحكومية غير المستثمرة والأسواق العامة (الخضار واللحوم والأعلاف وغيرها)، إلى جانب الأنفاق والجسور والحمامات العامة والمزارع والعزب النظامية ونقاط تجميع النفايات وحاويات القمامة والبرك والمستنقعات.

آفات الصحة العامة

أما على صعيد مكافحة آفات الصحة العامة، فتقدم فرق العمل التابعة للمركز خدمات مكافحة آفات الصحة العامة في المناطق الرئيسية، وأهمها المسالخ الحكومية والحدائق والأسواق العامة.

وتتضمن الخطة عمليات المسح الحشري ومكافحة الآفات في كافة المناطق الهامة، إضافة إلى خدمات حجز الحيوانات السائبة. ويتم خلال فترة العيد التعامل مع 87 حديقة عامة، 1876 مسجداً ومصلى للعيد، 17 مسلخاً، 55 حماماً عاماً، ويصل عدد المركبات المشاركة والمجهزة بكافة المعدات والأدوات إلى 320 مركبة بقيادة كادر مؤلف من 1239 موظفاً من المشرفين، والمراقبين والفنيين.

ويومياً تعمل فرق المركز على تفريغ 161.862 حاوية على مدار الساعة، بمختلف أحجامها في كافة أنحاء إمارة أبوظبي، ونقلها إلى أماكن التخلص منها المعتمدة لتتم معالجتها بأحدث الطرق العلمية المناسبة.

وخصصت «تدوير» فرق عمل قوامها قرابة 5085 فرداً، تتمتع بالكفاءة والخبرة العالية، وتعمل على مدار الساعة، وتضم مشرفين وسائقين وعمال الكنس والنظافة، في كافة القطاعات التشغيلية على مستوى إمارة أبوظبي.