بلدية الحمرية تنفذ 115 زيارة تفتيشية

الشارقة ( وام )

نفذت بلدية الحمرية 115 زيارة تفتيشية ضمن جهودها للرقابة على كافة منافذ البيع في شهر رمضان الكريم، لضمان تطبيق مختلف الإجراءات الصحية على مختلف المواد الغذائية في منطقة الحمرية .

وقال مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية: إن البلدية وعبر أقسامها المختصة وفرق التفتيش البلدي تسعى من خلال إطلاق الحملات التفتيشية إلى التأكد من استيفاء المؤسسات الغذائية الاشتراطات الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وبيع المنتجات والمواد الغذائية إلى جانب التأكّد من سلامة الأغذية خلال الشهر الفضيل، والتزام منافذ البيع والعاملين فيها بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية الوقائية.