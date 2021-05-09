برنامج مكثف لفرق التفتيش في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أنهت الصحة العامة بدائرة بلدية رأس الخيمة استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك، بإعداد برنامج مكثف لفرق التفتيش والرقابة على المنشآت التجارية وأسواق الإمارة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية.

وأوضحت شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة بالبلدية، أنه بالنسبة إلى ساعات العمل بالمقاصب خلال عيد الفطر المبارك، سوف تكون في المقصب المركزي في الفلية من الساعة 07:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً، ومقصب رأس الخيمة من الساعة 07:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً، ومقصب الغيل من الساعة 07:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً،

إلى جانب العمل في سـوق الأسماك في رأس الخيمة مــن الساعة07:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً وسوق أسماك المعيريض من الساعة 02:00 ظهراً وحتى 07:00 مساءً وسوق أسماك الدقداقة من الساعة 07:00 صباحاً وحتى 11:00 صباحاً.

وأضافت الطنيجي: أنه يتم العمل في سوق الأغنام من الساعة 07:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً، ومنفذ الدارة الحدودي من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 07:00 مساءً ومطار رأس الخيمة الدولي سيكون العمل فيه على مدار 24 ساعة حسب جدول الرحلات والعمل في قسم الرقابة والتفتيش على المحال والمنشآت البيطرية من الساعة 08:00 صباحاً وحتى 12:00ظهراً، كما سيستأنف العمل بجميع شعب وأفرع القسم حسب الدوام الرسمي بداية من ثاني أيام عيد الفطر المبارك.