بلدية أبوظبي توعي العمال بالسلامة المهنية

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، حملة ميدانية على بعض مواقع الإنشاء بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، بالتعاون مع شركة غنتوت للمقاولات، وذلك بهدف مراقبة تطبيق نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وتنفيذ قوانين البناء المعمول بها في الدولة.

وعملت الحملة على تشجيع شركات المقاولات والعاملين فيها على متابعة الالتزام بكافة التوصيات التي تتعلق بالصحة والسلامة المهنية، وعلى الالتزام بأفضل الممارسات المطبقة في قطاع البناء والإنشاء، وكذلك تكريم الملتزمين وفتح باب التشاور والتواصل مع العمال، والذي يعتبر أحد متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.