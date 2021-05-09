«نيويورك أبوظبي» تؤسس مختبر الاستثمار التحوّلي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق مختبر الاستثمار التحوّلي، بالتعاون مع شركة مبادلة للاستثمار ومجموعة المسكري القابضة. وتمثل هذه المبادرة الجديدة، بإدارة أستاذ الاقتصاد الزائر برناردو بورتولوتي، أول مشروع بحثي متكامل تنظمه الجامعة بالشراكة مع مؤسسات مالية في أبوظبي.

ويشكل المختبر مبادرة بحثية تهدف إلى ترسيخ مكانة جامعة نيويورك أبوظبي كمركز للتميز والخبرات في مجال التمويل الفاعل والبحوث البيئية والاجتماعية والحوكمة، مع تركيز خاص على الاستثمارات طويلة الأمد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا وجنوب آسيا. ويحظى المختبر بتمويل مشترك من قبل مبادلة ومجموعة المسكري، ويهدف إلى تلبية أعلى المعايير الأكاديمية، وطرح أفكار استراتيجية وحلول قابلة للتنفيذ للمستثمرين في قطاع التمويل العالمي الناشئ.