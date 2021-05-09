شرطة دبي تطلق «شارك مع الخيالة»

دبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي مبادرة «شارك مع شرطة الخيالة»، مانحة الفرصة أمام أفراد المجتمع للتطوع والمشاركة مع فريق شرطة الخيالة، وأن يكونوا جزءاً من عملية توعية المجتمع بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في مختلف المناطق بدبي.

وأكد اللواء خبير محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، أن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وجه بإطلاق هذه المبادرة، التي تعزز مفاهيم الشراكة المجتمعية، وتساهم في توعية أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتحظى بمتابعة واهتمام مباشر منه. كما أكد معاليه على استمرارية تعزيز ثقافة التطوع في المجتمع، لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف اللواء العظب، أن المبادرة تحمل شعار «الجميع مسؤول عن الجميع»، وتأتي استكمالاً لحزمة من المبادرات المهمة التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي، وأتاحت للمجتمع المشاركة فيها منذ بدء الجائحة، إيماناً من شرطة دبي بمبدأ الدور المجتمعي، وسعياً لترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية. وأشار إلى أن مشاركة المتطوعين تتمثل في توعية المجتمع بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وذلك بعد التحاقهم بمحاضرات تثقيفية تُمكنهم من تقديم معلومات حول الإجراءات والتدابير الخاصة بالوقاية من الفيروس، ومن ثم تطبيقها على أرض الواقع في المناطق التي سيتم توزيعهم فيها.

من جانبه، قال النقيب المهندس خليفة محمد الروم رئيس منصة شرطة دبي للتطوع: إن المتطوعين سيساهمون مع أفراد شرطة دبي في نشر التوعية بمناطق «الخوانيج»، و«الورقاء»، و«البدع»، و«أم سقيم»، و«البرشاء»، و«سيتي ووك»، و«جي بي آر»، و«البوليفارد».

وتابع النقيب الروم: إن اشتراطات المشاركة تتمثل في تمتع المتقدم باللياقة البدنية المطلوبة، وتوفر زي الفارس الرسمي، وألا يقل عمر المشارك عن 21 سنة، وحيازة المتطوع شهادة خلو من فيروس كورونا، وخوذة السلامة، منوهاً بأنه سيكون هناك مشرف ونائب مشرف وفريق عمل متكامل يحرص على سلامة المتطوعين في كل منطقة اختصاص، وسيتم توفير سترة شرطة للمتطوعين ومعدات وقاية، ومُسعف.