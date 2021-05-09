طقس الغد صحو بوجه عام ومائل للحرارة نهاراً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، ومائلاً للحرارة نهاراً، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً خاصة شرقاً مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. حركة الرياح: شمالية غربية - غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند 12:44 والمد الثاني عند 00:43، والجزر الأول عند الساعة 18:14 والجزر الثاني عند الساعة 07:16 . وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند 09:32 والمد الثاني عند الساعة 20:45 والجزر الأول عند الساعة 15:12 والجزر الثاني عند الساعة 03:30 .