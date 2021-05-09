مدارس حكومية توجّه بالانتهاء من المناهج في 3 يونيو

دينا جوني (دبي)

وجّهت إدارات مدارس حكومية معلميها بضرورة الانتهاء من المناهج الدراسية في موعد أقصاه الثالث من يونيو المقبل، لافتة إلى الانتهاء من الامتحانات التكوينية وتجهيز درجاتها للرصد عندما يتم فتح نظام الدرجات في «المنهل».

كما دعت المدارس المعلمين إلى الاستعداد لعمل مراجعات للمقررات الدراسية المطلوبة في امتحان نهاية العام الدراسي لطلبة صفوف النقل، وذلك خلال الأسبوع الذي يسبق فترة الاختبارات. أما طلبة الاثني عشر، فسيتم تنظيم مراجعات للدروس خلال فترة الامتحانات ولمدة ساعة يومياً، من السابعة والنصف لغاية الثامنة والنصف صباحاً قبل الامتحانات، لمساعدة الطلبة على الاستعداد بشكل جيد للإجابة على الأسئلة، مشيرة إلى أن الدوام خلال تلك الفترة سيكون حضورياً في المدارس من الساعة السابعة والنصف لغاية الواحدة ظهراً.

وأوضح دليل استعداد المدرسة الإماراتية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الجاري، الذي أصدرته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم»، أن امتحانات مواد المجموعة (أ) النظرية للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر، تنطلق في الثامن من يونيو المقبل، وتُسلم المهام والمشاريع لمواد المجموعة (ب) العملية خلال الفترة من 30 مايو الجاري حتى الثالث من يونيو المقبل، علماً أن طلبة الصف الثاني عشر سوف يؤدون امتحاناتهم في المدارس، فيما سيؤدي طلبة الصفوف من الرابع حتى الحادي عشر امتحاناتهم «عن بُعد».