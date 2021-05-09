الإمارات تسير جسراً جوياً إنسانياً لمساعدة الهند بمواجهة «كورونا»

سامي عبد الرؤوف (دبي)-

أعلنت دولة الإمارات عن تسير جسر جوي إنساني بين دبي والهند لنقل المواد الطبية والإغاثية العاجلة، لدعم جهود الهند في للسيطرة على تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19» في البلاد.

وينظم هذا الجسر الجوي، طيران الإمارات، بالتعاون والتنسيق مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، وبدعم من العديد من المنظمات الدولية الموجود لها مكاتب إقليمية بدبي، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.

أعلنت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، أنها بدأت أمس شحن من المستلزمات الطبية والإغاثية التي سوف تنقلها طيران الإمارات يوم الخميس المقبل الموافق الثالث عشر من شهر مايو الجاري، لتكون أول رحلة طيران كاملة تحمل مواد إغاثية للهند للمساعدة في تجاوز الظرف الراهن.

ويبلغ وزن الشحنة الأولى في إطار جسر طيران الإمارات الإنساني إلى الهند 12 طناً من الخيام متعددة الأغراض، وقدمتها منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، ونقلت إلى العاصمة دلهي.

فيما أعلنت طيران الإمارات، أنها سوف تقدم سعة شحن مجاناً «حسب توفرها» على جميع رحلاتها من دبي إلى 9 مدن في الهند، لمساعدة المنظمات غير الحكومية الدولية على توصيل إمدادات الإغاثة بسرعة إلى حيث تمسُّ الحاجة إليها.

وأوضحت أن الإمارات للشحن الجوي نقلت خلال الأسابيع القليلة الماضية أدوية ومعدات طبية على رحلات الشحن المنتظمة والعارضة (تشارتر) إلى الهند. وتشكل مبادرة الجسر الجوي الأخيرة تعزيزاً للدعم الذي تقدمه طيران الإمارات للهند ولجهود المنظمات غير الحكومية.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في كلمة موزعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بالمدينة العالمية للخدمة الإنسانية بدبي، وقوف طيران الإمارات مع الشعب الهندي وبذل قصارى جهودها لمساعدة الهند على الوقوف على قدميها.

وقال سموه: «تربطنا مع الهند علاقات وثيقة منذ أطلقنا أولى رحلاتنا إليها في عام 1985، فنحن نتمتع بخبرات كبيرة في جهود الإغاثة الإنسانية، ومع تسييرنا 95 رحلة أسبوعياً إلى 9 وجهات في الهند، فإننا نقدم سعة كبيرة منتظمة وموثوقة لنقل مواد الإغاثة».