رأس الخيمة تكمل استعدادها لاستقبال عيد الفطر

أكملت دائرة بلدية رأس الخيمة استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك حيث قامت إدارة الصحة العامة بالدائرة بإعداد برنامج لتكثيف عمل فرق التفتيش والرقابة على المنشآت التجارية وأسواق الإمارة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية.

وأوضحت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة بالبلدية أنه بالنسبة إلى ساعات العمل بالمقاصب خلال عيد الفطر المبارك سوف تكون كالتالي: المقصب المركزي في الفلية من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً ومقصب رأس الخيمة من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً ومقصب الغيل من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهرا. إلى جانب العمل في سـوق الأسماك في رأس الخيمة مــن الساعة 7:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً وسوق أسماك المعيريض من الساعة 2:00 ظهراً وحتى 7:00 مساء وسوق أسماك الدقداقة من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 11:00 صباحاً. وأضافت الطنيجي أنه يتم العمل في سوق الأغنام من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً ومنفذ الدارة الحدودي من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 7:00 مساء ومطار رأس الخيمة الدولي سيكون العمل فيه على مدار 24 ساعة حسب جدول الرحلات. ويستمر العمل في قسم الرقابة والتفتيش على المحلات والمنشآت البيطرية من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 12:00ظهراً كما سيستأنف العمل بجميع شعب وأفرع القسم حسب الدوام الرسمي بداية من ثاني أيام عيد الفطر المبارك.