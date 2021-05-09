الإمارات توقع اتفاقية تنفيذ "إعلان أبوظبي"

وقع ديوان المحاسبة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اتفاقية بشأن تنفيذ "إعلان أبوظبي" الصادر عن الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي عقد بالعاصمة أبوظبي في ديسمبر 2019.

وقع الاتفاقية معالي الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة رئيس الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومعالي غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقال معالي رئيس ديوان المحاسبة إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الحرص والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لدولة الإمارات لدعم كافة الجهود والمبادرات التي تساهم في عملية مكافحة الفساد وتعزز من المساعي التي تبذلها الدول الأطراف في سبيل التعاون الدولي وتقديم الدعم الفني وبما يحقق أهداف ومضامين إعلان أبوظبي.

وأكد أن حكومة دولة الامارات قد أدركت أن التكلفة الاجتماعية للفساد كبيرة وأنه يضعف المؤسسات ويقوض الثقة ويؤثر بشكل غير متناسب على الفئات المحرومة ويعمل على منع الإدماج الاجتماعي ويعزز عدم المساواة.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات قد قدمت دعما ماليا يزيد عن 5 ملايين دولار من أجل تفعيل خطة تنفيذ إعلان أبوظبي والتي تمتد على مدى ثلاث سنوات.

يذكر أن من أهم الأهداف التي يسعى الإعلان إلى تحقيقها هو الاستفادة من الدور الفاعل للأجهزة الرقابية في دفع عملية مكافحة الفساد إلى مستويات متقدمة اعتماداً على الخبرات والكفاءات المهنية لدى الأجهزة الرقابية بالإضافة إلى تفعيل مجالات التعاون المهني بين الأجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد.









