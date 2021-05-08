بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني إطلاق «محمد بن حم الخيرية»

العين (الاتحاد)

أشهرت وزارة تنمية المجتمع رسمياً مؤسسة محمد بن حم الخيرية بموجب القرار الوزاري رقم (74) لسنة 2021 كمؤسسة خيرية وطنية مقرها الرئيسي إمارة أبوظبي – مدينة العين. وفي هذا الصدد عقدت مؤسسة محمد بن حم الخيرية برئاسة الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري رئيس مجلس الإدارة اجتماعها التأسيسي الأول، في يوم زايد للعمل الإنساني، انطلاقاً من القيم الإنسانية والخيرية التي غرسها فينا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث تم خلال الاجتماع اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية والذي ينقسم إلى الإدارة الفنية والتقنية، إدارة الفعاليات والمشاريع الخيرية، وإدارة الاتصال، كما تم استعراض الخطة السنوية بالإضافة إلى الأهداف التي تقوم عليها الجمعية. وهنأ ابن حم الأعضاء بتأسيس الجمعية وحثهم على بذل الجهود اللازمة لدعم مسيرة الخير والعطاء التي تنتهجها الدولة منذ تأسيسها. وقال رئيس مجلس الأمناء: إن ما تركه المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، من خير في النفوس، كان وسيبقى رسالة تسامح وعطاء، تعود بالبركة والنفع على المجتمع بأسره، عبْر تأسيس مؤسسات خيرية ذات إطار تنظيمي وتشريعي، تمكّن الأفراد من الإسهام في الأعمال الإنسانية عبر وسائل عدّة.

وتابع: تشمل هذه الأعمال التطوع والتبرع العيني والنقدي، ودفع الزكاة، واعتماد مبادرات إنسانية تذهب إلى مستحقيها من الفقراء أو المحتاجين، فضلًا عن تقديم كفالات مالية للأسر الفقيرة والأيتام وطالبي العلم، وأصحاب الهمم وأسرهم، وتقديم مساعدات للعائلات محدودة الدخل التي تقع ضمنها فئات اجتماعية عدّة، كالنساء الأرامل والمطلقات، والذين فقدوا وظائفهم وغيرهم من المتعففات والمتعففين.