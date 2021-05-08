5.5 مليون درهم عيدية وزكاة الفطر من «بيت الخير»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «بيت الخير» عن بدء توزيع زكاة الفطر والعيدية على الأسر المسجلة في كشوف الجمعية، وفق سياستها الثابتة في التوزيع قبل حلول عيد الفطر المبارك، ليتسنى للأسر المستحقة شراء احتياجاتها للعيد في الوقت المناسب، لإسعاد أبنائها في هذه الأيام الفضيلة. وأشار عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية إلى استمرار «بيت الخير» في استقبال تبرعات المحسنين الراغبين بإخراج زكاتهم عن طريقها، وقال: «تنفذ الجمعية سنوياً حزمة من المشاريع الرمضانية والموسمية لإسعاد الأسر المتعففة. وقال: « رصدت الجمعية هذا العام 4 ملايين درهم للعيدية، ومليون و500 ألف درهم لزكاة الفطر، ضمن حملتها الرمضانية «ويربي الصدقات»، وهذه المبالغ قابلة للزيادة حسب تبرعات المحسنين، حيث تستقبل الجمعية تبرعاتهم الكريمة لتنفقها على الفئات المستحقة، وتمد جسور التكافل المجتمعي».