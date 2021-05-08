دخول 1.12 مليون طن مواد غذائية عبر منافذ أبوظبي الحدودية

أبوظبي (وام)

عملت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على التحقق من سلامة 1.12 مليون طن من المواد الغذائية المتنوعة وسمحت بدخولها إلى أسواق الإمارة خلال العام الماضي 2020، وذلك بعد التحقق من سلامتها ومطابقتها لمعايير واشتراطات سلامة الأغذية. تأتي هذه الجهود التزاماً بمسؤولية الهيئة عن استمرار تدفق الواردات الغذائية إلى أسواق إمارة أبوظبي وضمان انسيابية مرورها عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية. وتخضع كافة الشحنات الغذائية الواردة عبر منافذ إمارة أبوظبي البرية والبحرية والجوية والترانزيت لإجراءات صارمة لضمان سلامتها، حيث يتم الكشف عليها ظاهرياً، بالإضافة إلى إجراء الفحوص المخبرية اللازمة للتحقق من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة. وتتم كافة هذه الإجراءات بسهولة ويسر بما يضمن استقرار إمدادات الغذاء، وتحقيق أعلى مستويات السلامة الغذائية لرفاهية وسلامة مجتمع إمارة أبوظبي. ووفقاً للتقرير الإحصائي لعام 2020 الصادر عن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، فقد استحوذت المنافذ البرية على نحو 63 في المائة من إجمالي المواد الغذائية المقبولة وبلغت كميتها حوالي 705.6 ألف طن، فيما بلغت الكميات المقبولة عبر المنافذ البحرية حوالي 392.8 ألف طن بنسبة 35 في المائة، مقابل حوالي 2 في المائة فقط من المنتجات المقبولة والواردة عبر المنافذ الجوية بكمية بلغت حوالي 19.8 ألف طن.

وبلغ إجمالي عدد الشحنات الغذائية الواردة عبر منافذ إمارة أبوظبي حوالي 57657 شحنة، منها 45294 شحنة عبر المنافذ البرية، وبالأخص منفذ الغويفات، بنسبة 79 في المائة من إجمالي الشحنات الغذائية الواردة للإمارة، فيما بلغ عدد الشحنات الواردة عبر المنافذ الجوية حوالي 8299 شحنة نسبتها حوالي 14 في المائة، مقابل 7 في المائة للشحنات الغذائية الواردة عبر المنافذ البحرية. ورغم التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد - 19»، إلا أن تدفق السلع والمنتجات الغذائية استمر طوال العام الماضي بانسيابية ومرونة عبر كافة المنافذ، بفضل فرق التفتيش التابعة للهيئة والتزامها بالعمل على مدار الساعة للتحقق من الوثائق والشهادات الرسمية الخاصة بالشحنات الغذائية المستوردة والتدقيق عليها، والكشف على المنتجات الغذائية الواردة باستخدام التقنيات الحديثة، والتأكد من أن جميع إرساليات الغذاء مستوفية لمتطلبات الجودة والسلامة ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. كما حرصت الهيئة على تطبيق نظام الرقابة على الأغذية المستوردة والمبني على درجة الخطورة الصحية، للتأكد من صحة وسلامة الأغذية الواردة من الخارج ومنع دخول مواد غذائية محظورة أو تشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك أو تهدد الصحة العامة.