«الاتحاد للقطارات».. صناعة محلية بمواصفات عالمية

أبوظبي (الاتحاد)

حرصت شركة الاتحاد للقطارات، منذ تأسيسها، على بناء شبكة سكك حديدية وطنية بمواصفات عالمية لتساهم بشكل رئيسي بدعم القطاع الصناعي الوطني والدفع بعجلة النمو الاقتصادي. واتجهت الشركة إلى الاعتماد محلياً لتوفير العديد من المكونات الرئيسية التي تدخل في بناء الشبكة، الأمر الذي ينسجم مع الهوية الصناعية الموحدة «اصنع في الإمارات»، التي قامت دولة الإمارات بإطلاقها مؤخراً.

وتعتبر العوارض الخرسانية من أهم مكونات شبكة السكك الحديدية، فهي القاعدة الرئيسية لتثبيت قضبان السكة الحديدية. وقامت الشركة ببناء مصانع لإنتاج العوارض الخرسانية في الدولة بدلاً عن استيرادها من الخارج، وذلك بهدف تحقيق كفاءة أكبر من حيث الوقت والجهد والتكلفة والمساهمة في خفض البصمة الكربونية الناتجة عن عمليات الاستيراد. إذ يجري تصنيع العوارض الخرسانية باستخدام مواد خام عالية الجودة متوفرة محلياً، وهو ما يساهم أيضاً في توفير المئات من فرص العمل على مستوى الدولة.

ويقع المصنع الأول في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، والذي يمتد على مساحة 13 ألف متر مربع، ويعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 45 ألف عارضة شهرياً، وأنتج جميع العوارض الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية. أما المصنع الثاني فيقع في منطقة سيح شعيب على الحدود بين إمارتي أبوظبي ودبي، ويمتد على مساحة 9 آلاف متر مربع، واستغرق إنشاؤه نحو 12 شهراً بما يعادل 700 ألف ساعة عمل، ويعمل على إنتاج عوارض خرسانية بطاقة استيعابية تصل إلى 1.1 مليون عارضة.

وتجري عملية إنتاج العوارض الخرسانية في المصانع باتباع نظام خط الإنتاج الطولي، والذي يحتوي على ثمانية خطوط، وكل خط يعمل على إنتاج 400 عارضة خرسانية يومياً، حيث ينتج المصنع 3200 عارضة خرسانية في كل عملية صبّ يتم إجراؤها. وتخضع جميع العوارض إلى عملية فحص دقيقة لضمان الجودة، تشمل فحص الأبعاد واختبار الانحناءات، والتحقق من عدم وجود أية تشقّقات، قبل نقلها إلى منطقة التجميع لتكون جاهزة للاستخدام.