2:47 دقيقة للتعامل مع الحالات الطارئة بدبي

دبي (الاتحاد)

ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للعمليات خلال الربع الأول من العام الجاري، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد نبيل عبد الله الرضا، نائب مدير الإدارة العامة للعمليات، والعقيد تركي بن فارس، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، وعدد من الضباط.

وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وآخر المستجدات، واستعرض نتائج تنفيذ قرارات اجتماع التقييم السابق وما تم تنفيذه منها.

ونوه معالي الفريق المري بالدور الكبير الذي يؤديه ضباط وصف الضباط والأفراد العاملون في إدارة مركز القيادة والسيطرة والدوريات في الحفاظ على الأمن في مناطق الاختصاص، وهو ما ساهم في تحقيق معدل دقيقتين و47 ثانية لزمن الاستجابة مع الحالات الطارئة في الربع الأول من العام الجاري، وكانت نسبة الاستجابة المستهدفة لتلك الحالات 6 دقائق، بينما جاء متوسط زمن الاستجابة مع الحالات الطارئة في نفس الفترة من العام 2020، 4 دقائق و57 ثانية، وجاء زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 9 دقائق و25 ثانية في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 10 دقائق و53 ثانية في نفس الفترة من العام الماضي.

مليون مكالمة

واطلع معالي الفريق المري على عرض نتائج هاتف النجدة (999) للربع الأول من العام الجاري ومقارنتها بالربع الأول من العام 2020، حيث تلقى مركز إدارة القيادة والسيطرة في الربع الأول من العام الجاري مليوناً و101 ألف و51 مكالمة، تم الرد على 99.79% منها في غضون 10 ثوانٍ، مقارنة بمليون و353 ألفاً و269 مكالمة خلال الربع الأول من العام 2020 وتم الرد على 97.53% منها في غضون 10 ثوانٍ.

مركز الاتصال 901

واستمع الفريق المري إلى شرح حول إحصائيات المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال (901)، حيث بلغ عدد المكالمات الواردة إلى المركز في الربع الأول من العام الجاري 170 ألفاً و323 مكالمة، ووصلت نسبة المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 20 ثانية إلى 90.7%، مقابل تلقي المركز لـ164 ألفاً و874 مكالمة في الربع الأول من العام 2020 ووصلت نسبة المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 20 ثانية إلى 80%.

شرطة دبي تختتم فعاليات الموسم الثقافي الرمضاني

اختتم اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، فعاليات الموسم الثقافي الرمضاني لعام 1442 هـ، بمحاضرة حملت عنوان (خواطر رمضانية)، والتي أقيمت في نادي الضباط بأكاديمية شرطة دبي، بحضور العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير الأكاديمية بالنيابة، والعقيد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، والعقيد أحمد مرداس، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، وبُثت المحاضرة عن بُعد لموظفي قطاع الأكاديمية والتدريب.

وأشاد اللواء ابن فهد بحرص الأكاديمية على اغتنام نفحات الشهر الفضيل وتنظيم المواسم الرمضانية بصفة مستمرة، نظراً لانعكاساتها الإيجابية على النفس البشرية ومساهمتها في غرس القيم وتعزيز الروحانيات وتهذيب الأخلاق والسلوك، واكتساب الثقافة المعرفية المتنوعة، منوهاً بالتحديات التي فرضتها جائحة كورونا في مجالات التعليم والتدريب، ومشيراً إلى البنية التحتية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة من كوادر مؤهلة وتقنيات ذكية مكنتها من التحول المرن والسريع وقت الأزمات، ومكن مؤسساتها التعليمية من الاستمرار في التعليم والتدريب عن بُعد.