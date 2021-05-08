«العدل»: أعمال لجنة شؤون الخبراء ركن هام في إرساء العدالة

أبوظبي (وام)

أكد المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل رئيس لجنة شؤون الخبراء، أن ما تقوم به إدارة الخبراء من أعمال يعد ركناً هاماً ورئيساً في إرساء العدالة بين جمهور المتقاضين، لا سيما في هذا العصر لتنامي حجم الأنشطة والمعاملات المدنية والتجارية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة شؤون الخبراء برئاسته، وبحضور المستشار عبيد سلطان الظاهري الوكيل المساعد لقطاع الخدمات القضائية نائب الرئيس، والخبيرة المهندسة عائشة سليمان آل علي مدير إدارة الخبراء والمترجمين وباقي أعضاء اللجنة. واستعرضت اللجنة حصيلة إنجازاتها واللجان الفنية التابعة لها في الوزارة خلال عام 2020، حيث تبين من العرض أن لجنة شؤون الخبراء الفنيين عقدت العديد من الاجتماعات، تم خلالها الموافقة على قيد عدد 43 خبيراً في تخصصات مختلفة، وفحصت اللجنة 16 شكوى ضد الخبراء، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.

كما أصدرت اللجنة خلال العام 2020 سبعة قرارات، واتخذت العديد من التوصيات المهمة، وبلغ عدد طلبات قيد الخبراء المقدمة إليها 363 طلباً.. فيما عقدت اللجان الفنية والبالغ عددها 13 لجنة فنية 31 اجتماعاً، تم خلالها عرض 149 طلب قيد خبير لإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية لهم، وتوزعوا ما بين الخبراء الحسابيين والمصرفيين والضريبيين وخبراء الهندسة المدنية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية وخبراء الأسهم والسندات وخبراء النقل والشحن الجوي وخبراء العلامات التجارية والملكية الفكرية وخبراء وقاية وأمن وسلامة الحرائق، وقد تم إعداد وتأهيل من اجتازوا الاختبارات منهم على أعمال الخبرة، من خلال حصولهم على دورات إعداد وتأهيل خبير أمام الجهات القضائية.