يدفع مليون درهم لطليقته من ريع المزرعة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قررت محكمة «نقض أبوظبي» إلزام مطلق في قضية نزاع تجاري بدفع مبلغ مليون درهم عن نصيب طليقته من ريع المزرعة وبإلزام طليقته بأن ترد له ما يوازي حصتها من مصاريف تأسيس وتجهيز وإدارة المزرعة بواقع مبلغ 116 ألف درهم. وتدور حيثيات القضية حول إقامة امرأة مطلقة دعوى قضائية ضد زوجها السابق مطالبة إلزامه بدفع مبلغ 387 ألف درهم، واحتساب نصيبها من مبلغ 70 ألف درهم ريع المزرعة بعد خصم المصروفات ونصيبها من ريع وبيع عدد 616 نخلة ونصيبها من المبالغ التي استلمها زوجها السابق من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية كدعم حكومي للمزرعة، فضلاً عن التعويض بمبلغ مليون درهم عن الأضرار المادية والأدبية، موضحة أنها وزوجها السابق يمتلكان أراضي زراعية بمدينة العين وأنها قامت بتحرير وكالة بإدارة المزرعة لزوجها السابق، إلا أنها لم تتسلم منه نصيبها من إيرادات المزرعة وعليه قامت بتقديم الدعوى ضده. وأوضحت المحكمة أنه، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن طلبات المرأة المطلقة الختامية أمام محكمة أول درجة كانت بإلزام الزوج السابق بدفع مبلغ 387 ألف درهم لطليقته واحتساب النصيب من ريع المزرعة بعد خصم المصروفات ونصيبها من ريع ثمار وبيع 616 نخلة، ومن المبالغ التي استلمها كدعم حكومي للمزرعة والتعويض بمبلغ مليون درهم، وإذ أجابتها المحكمة لطلبها وألزمتها المصروفات، فإنها لا تكون قد خرجت عن نطاق الطلبات المطروحة عليها، ومن ثم يضحي الطعن برمته على غير سند من القانون خليقاً بالرفض. ونظراً لما تقدم ذكره قررت المحكمة بإلزام زوجها السابق بدفع مبلغ مليون درهم عن نصيب طليقته من ريع المزرعة وبإلزام طليقته بأن ترد لزوجها السابق ما يوازي حصتها من مصاريف تأسيس وتجهيز وإدارة المزرعة بواقع مبلغ 116 ألف درهم.