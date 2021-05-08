الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرسة للبنات في كابول

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرسة للبنات في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء معظمهم طالبات من المدرسة. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. .