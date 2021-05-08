طقس الغد مائل للحرارة نهاراً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، وقد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال ويصبح مائلاً للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية/ 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س. الخليج العربي: خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند 11:56 والمد الثاني عند 00:18 الجزر الأول عند الساعة 17:44 والجزر الثاني عند الساعة 06:43 بحر عمان: خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند 08:50 والمد الثاني عند الساعة 20:22 الجزر الأول عند الساعة 14:36 والجزر الثاني عند الساعة 03:05.