سحب 8 منتجات عشبية تضم مادة «كالاموس» المسرطنة

سامي عبد الرؤوف (دبي) قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، سحب وتعليق ومنع استيراد المنتجات العشبية، التي تحتوي على مادة مسرطنة تدعى «أكوروس كالاموس».

وأبلغت الوزارة في كتاب لها، كافة الجهات الصحة بالدولة، باتخاذ الإجراءات اللازم بشأن هذه المنتجات، وحددت الوزارة 8 أصناف من المنتجات الدوائية المسجلة لديها، التي تحتوي على هذه المادة، ويشملها قرار السحب.

وتضم الأسماء التجارية لهذه المنتجات العشبية، «Caspa Drops-Dabur Pil0chek Tablets- Evanova Tablets- M2 Tone syrup- Mentat syrup- PHYT Cough Syrup- UPMood Capsules».

وأوصت الوزارة، بتعليق تسجيل المنتجات المذكورة، وطالبت الشركة المصنعة بسحبها من القطاعين العام والخاص، كما طالبت جميع ممارسي الرعاية الصحية بعدم صرف أو وصف أي منتج يحتوي على مادة «أكوروس كالاموس».

وطالبت الوزارة، جميع الصيدليات بالتوقف عن صرف المنتجات المذكورة، وفي حال حدوث أي أعراض جانبية لأحد مستخدميها، يجب إبلاغ الوزارة فوراً عبر تطبيقها الذكي «UAE RADR».

ومادة أكوروس كالاموس، مستخرجة نبات له أسماء عديدة، لكن أشهرها «القصب العطري» أو «القلم الهندي»، ويستخدم في الطب الشعبي لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، بما في ذلك القرحة والتهاب المعدة وانتفاخ البطن واضطراب المعدة وفقدان الشهية، ويستخدم الكالاموس أيضاً كدواء مهدئ ولعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي والسكتة الدماغية.

كما أن بعض الناس يمضغون الكالاموس لإزالة رائحة التبغ، وكمنشط، ولزيادة إحساسهم بالانتعاش، وكمسبب للهلوسة، والبعض الآخر يستخدمون الكالاموس مباشرة على الجلد لعلاج بعض الأمراض الجلدية، كما يستخدم في الأطعمة كتوابل.