قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر تغريدة في تويتر: "الإخوة والأخوات ... مع خواتيم الشهر الفضيل نختتم حملة الـ100 مليون وجبة التي أطلقناها بداية الشهر .. ٣٨٥ ألف شخص ساهموا معنا في الحملة .. ضاعفنا الهدف ووصلنا لـ216 مليون وجبة.. سيتم توزيعها في 30 دولة .. هذه هي دولة الإمارات .. هذا هو شعبها .. وهذه روح رمضان في بلادي الجميلة..
#محمد_بن_راشد: الإخوة والأخوات.. مع خواتيم الشهر الفضيل نختتم حملة الـ"100 مليون وجبة" التي أطلقناها بداية الشهر. 385 ألف شخص ساهموا معنا في الحملة. ضاعفنا الهدف ووصلنا لـ216 مليون وجبة. سيتم توزيعها في 30 دولة. هذه هي دولة الإمارات. هذا هو شعبها. وهذه روح رمضان في بلادي الجميلة pic.twitter.com/5uKUXoUbH1— صحيفة الاتحاد (@aletihadae) May 8, 2021