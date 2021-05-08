محمد بن راشد: في خواتيم رمضان ضاعفنا الهدف ووصلنا لـ 216 مليون وجبة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر تغريدة في تويتر: "الإخوة والأخوات ... مع خواتيم الشهر الفضيل نختتم حملة الـ100 مليون وجبة التي أطلقناها بداية الشهر .. ٣٨٥ ألف شخص ساهموا معنا في الحملة .. ضاعفنا الهدف ووصلنا لـ216 مليون وجبة.. سيتم توزيعها في 30 دولة .. هذه هي دولة الإمارات .. هذا هو شعبها .. وهذه روح رمضان في بلادي الجميلة..