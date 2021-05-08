شاهد.. تزيين شوارع العاصمة ابتهاجاً بعيد الفطر

هالة الخياط (أبوظبي)

زينت بلدية مدينة أبوظبي الشوارع الرئيسية والفرعية والجسور والدوارات في جزيرة أبوظبي بمئات اللوحات الفنية المضيئة ابتهاجاً واحتفاءً بقدوم عيد الفطر المبارك.

وتهدف البلدية إلى إدخال البهجة على نفوس أفراد المجتمع، وإبداء مظاهر الفرحة باستقبال هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.

وتمت إضافة لوحات مضيئة خاصة بعيد الفطر وتركيب زينة العيد على أعمدة الإنارة الأمامية عند كل تقاطع في الطرق الرئيسة والفرعية.

وتتضمن لوحات زينة العيد الكثير من عبارات وكلمات المعايدة المتعارف عليها في المجتمع الإماراتي، مثل: «عيدكم مبارك»، «عساكم من عواده»، «ينعاد عليكم»، «من العايدين والغانمين».

وتم دمج ألوان عديدة في اللوحة الواحدة لإعطائها روحاً خاصة تميزها عن المناسبات الأخرى، بالإضافة إلى تطعيم جميع المجسمات والتشكيلات بمادة الأكريليك.

وحرصت البلدية على أن تكون التشكيلات والمجسمات المضيئة التي يتم تركيبها ضمن زينة عيد الفطر المبارك ذات أحجام مناسبة وآمنة لمستخدمي الطرق من السيارات والمشاة، وكذلك على أن تكون جميعها مصنعة من مواد صديقة للبيئة، وذات جودة عالية من جهة العزل ومقاومة جميع العوامل الجوية.