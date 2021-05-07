رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون في وفاة إدريس ديبي

إنجامينا (وام)

نقل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحكومة وشعب دولة الإمارات في وفاة الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه، فخامة محمد إدريس ديبي، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد بالقصر الجمهوري في العاصمة «إنجامينا» حيث جرى بحث آخر مستجدات التطورات على الساحة التشادية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

شخبوط بن نهيان خلال لقائه محمد إدريس ديبي (وام)

وعبر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان عن بالغ أسفه لفقدان قائد شجاع وحكيم ومؤثر في منطقة الساحل الأفريقي مثل الراحل إدريس ديبي.

كما عبر معاليه عن تمنياته لجمهورية تشاد بالمزيد من الأمن والاستقرار والسلام، ولفخامة الرئيس محمد ديبي التوفيق في مهامه.

وأكد معاليه على العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات بجمهورية تشاد، وأن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الشراكة القائمة، وبمساندة تشاد ودعمها في جهود تحقيق الاستقرار والازدهار.