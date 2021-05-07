علي الكعبي: توحيد القوات المسلحة خطوة تاريخية

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لـ«نادي تراث الإمارات» أمس، محاضرة افتراضية بعنوان «الذكرى الـ 45 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية .. قراءة تاريخية» قدمها معالي علي بن سالم الكعبي مدير مكتب سمو وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، وأدار الحوار الإعلامي حامد المعشني.

وأكدت فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، في كلمتها الافتتاحية، أن تنظيم المحاضرة يأتي من منطلق حرص نادي «تراث الإمارات» على الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية التاريخية المهمة، واستكمالاً لمشاركته الفاعلة في حفظ تراث وتاريخ هذه الوطن الغالي، وإبراز أهم المحطات التاريخية في مسيرته الحافلة بالإنجازات، والتعريف بها ونقلها إلى الأجيال.

وأوضحت المنصوري، أن الإرث التاريخي للقوات المسلحة الإماراتية يعتبر من أهم العناصر التي اهتم بها النادي من خلال مركز زايد للدراسات والبحوث الذي أصدر العديد من الدراسات والأبحاث التي تناولت مراحل تأسيس القوات المسلحة خاصة في النصف الأول من القرن العشرين مع تشكيل قوة الساحل المتصالح.

وفي مستهل حديثه، قال معالي علي بن سالم الكعبي : «إن الاحتفاء بتوحيد القوات المسلحة هو بمثابة الاحتفاء باكتمال تأسيس دولة الإمارات، حيث كان لا بد من أن يواكب قيام الاتحاد تطور كمي ونوعي في القوات المسلحة من وحدة صغيرة الحجم إلى قوة تضم كافة تشكيلات القتال والإسناد الناري والإداري لتتناسب مع دورها الجديد، وكان لا بد لتحقيق ذلك من وجود قوات مسلحة موحدة تحت عَلَم واحد وقيادة واحدة، ومن هنا جاءت الخطوة التاريخية بقرار من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في 6 مايو عام 1976 بتوحيد القوات المسلحة، لدعم الكيان الاتحادي، وتوحيد أركانه، وتعزيز استقراره وأمنه وتقدمه».

واستعرض الكعبي بدايات تشكيل القوات المسلحة، ومسيرة تطورها وتحديثها وفق أرقى المعايير العالمية، وما لاقته من اهتمام القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ومن قادة الإمارات الذين ساروا على خطاه، وقدموا للقوات المسلحة الإماراتية التطوير والدعم لتصبح الدرع الواقي والحصن الحصين الذي يحمي مكتسبات الوطن، ويصون منجزاته ومقدراته.

وأشار الكعبي إلى أن القوات المسلحة الإماراتية لم يقتصر دورها فقط على حماية أمن الدولة والدفاع عنها، بل أصبحت ذا شأن عظيم على المستوى الدولي من خلال القيام بالعديد من المهام الإنسانية في مختلف مناطق العالم، والمشاركة في حل النزاعات وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لتثبت للعالم أنها تمتلك الخبرة والقدرة على تنفيذ أصعب المهام وأكثرها دقة.

وفي الختام، رفع الكعبي بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات والعرفان لقيادة الإمارات الرشيدة، ولأبناء القوات المسلحة ورجالها الذين ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية والفداء، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على قيادتنا الرشيدة دوام التوفيق والسداد، وعلى دولة الإمارات العزة والأمن والاستقرار والازدهار.

شهد المحاضرة علي عبد الله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام في نادي تراث الإمارات، وسعيد علي المناعي مدير إدارة الأنشطة بالنادي، وبدر الأميري المدير الإداري في مركز زايد للدراسات والبحوث، ولفيف من الباحثين والمثقفين والمهتمين.