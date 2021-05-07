محمد بن راشد: راشد بالدين أوصاني.. وزايد فضله غطاني

أبوظبي (الاتحاد)

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بعضَ النفحات الإيمانية عبر وسم «#ومضات_رمضانية»، على حساب سموه في «إنستغرام»، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، ونشر سموه شريط فيديو مصوراً له عبر الوسم متضمناً أبياتاً شعرية، غنية بالمعاني الروحانية.

وقال سموه في الشريط: «فجأة انتبهت ومنادي الحق ناداني، ولبيت داعي إلى ربي يناديني، وفي سجدتي راجي عفوٍ وغفراني، دعيت لاتنين.. دايم حبهم ديني، أبوي راشد الذي بالدين وصاني، وأبوي زايد الذي فضله مغطيني».