«التمكين» يستقطب 100 شخص بهيئة الدعم الاجتماعي

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد المهندس قاسم الهاشمي، مدير إدارة برامج التمكين بهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، العمل على استقرار الأسر واستقلالها المالي، وذلك بتقديم الدعم المالي اللازم للأسر، لتمكين أفرادها، مشيراً إلى أنه تم الوصول إلى 100 شخص خاضوا التجربة مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، ومنذ بداية العام الماضي هناك تواصل مستمر مع الشركاء الاستراتيجيين، موضحاً أن الترشيح للوظائف الشاغرة يكون بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وذلك في ترشيح المستفيدين وإعطائهم الفرصة التدريبية المناسبة لرفع الكفاءات.

وأوضح أن الهيئة تقدم هذه الفرص عبر منظومة متكاملة من الشراكات الاستراتيجية، التي تدعم مهارات الفرد وقدراته التعليمية، مشيراً إلى أنه خلال شهر رمضان تم توقيع اتفاقية بين الهيئة وأكاديمية أبوظبي الحكومية، بتقديم برامج وطرق تقييم للمستفيدين من قدراتهم ودورات تخصصية لرفع هذه الخبرات، ما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وامتلاكهم لمهارات لم يكونوا ليمتلكوها، بحيث تساعدهم هذه المهارات للحصول على الوظائف المناسبة، مما يجعلهم يستقلون مالياً بعد التوظيف، ويقللون من الدعم الحكومي الذي يمكن أن يستفيد منه شخص آخر.

وأضاف: هناك نوعية من البرامج يأخذها المستفيد معنا، وذلك من خلال رحلة تبدأ بالإرشاد المهني، وتبدأ بالاتصال بالشخص المرشح من الأسرة والنظر في مستجداته التعليمية وخبراته السابقة التي لديه، ومن ثم ننتقل إلى الدخول إلى منصة التقييم عبر أكاديمية أبوظبي الحكومية وتجربة التقييم، وبعد ذلك يتم استلام نتائج التقييم ثم الجلوس مع المستفيد والنظر في هذه النتائج، وما هي البرامج التي ستساعد في تعزيز هذه المهارات.

وقال: إن سياسة الهيئة هي استهداف الأشخاص من عمر 18 إلى 59 سنة، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين لا يشملهم برنامج التمكين، هم المتقاعدون ومن هم في مقاعد الدراسة إضافة إلى مجندي الخدمة الوطنية، إلى أن يتموا مهمتهم.