فيصل القاسمي: قواتنا المسلحة أساس قوتنا ورمز عزتنا

الشارقة (وام)

أكد الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي أن قواتنا المسلحة هي صمام الأمان وأساس قوتنا الثابت ورمز عزتنا الدائم وأن الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية يمثل استمراراً لنهج دولتنا الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في بناء دولة قوية تعتمد على أبنائها في حمايتها وتطويرها. وأضاف الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي في تصريح له بمناسبة الذكرى الـ45 لتوحيد قواتنا المسلحة أن القوات المسلحة مرت بمراحل تميزت بقوة الإرادة والعزم على بناء مؤسسة قادرة على حماية مكتسبات الوطن والحفاظ عليه وصون حدوده والوقوف في وجه أعدائه وتقديم الدعم والمؤازرة لكل مظلوم. وتوجه بالتقدير والعرفان لتضحيات شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس دفاعاً عن مكتسبات دولتنا، مؤكداً أن عطاءهم سيبقى دوماً وسام عز وفخر على صدورنا. وأعرب عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع والتي تؤكد على تمسكنا باتحادنا ووقوفنا صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة التي تقدم كل أشكال الدعم اللازم لتطوير قواتنا المسلحة، وذلك بحكمة وقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.