أبوظبي (الاتحاد)

بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود تكريمه بوشاح الملك عبد العزيز، رحمه الله.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في تغريدة على حساب سموه الرسمي في «تويتر»: «أبارك لأخي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود تكريمه بوشاح الملك عبد العزيز، رحمه الله.. وسموكم أهلاً للتكريم وثقة جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين».