أبوظبي (الاتحاد)
بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود تكريمه بوشاح الملك عبد العزيز، رحمه الله.
ابارك لأخي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود تكريمه بوشاح الملك عبد العزيز رحمة الله.— سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) May 6, 2021
وسموكم أهلاً للتكريم وثقة جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين https://t.co/1m4XTKV7AU
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في تغريدة على حساب سموه الرسمي في «تويتر»: «أبارك لأخي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود تكريمه بوشاح الملك عبد العزيز، رحمه الله.. وسموكم أهلاً للتكريم وثقة جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين».