سيف بن زايد يهنئ عبد العزيز بن سعود

أبوظبي (الاتحاد)

بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود تكريمه بوشاح الملك عبد العزيز، رحمه الله.

ابارك لأخي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود تكريمه بوشاح الملك عبد العزيز رحمة الله.

وسموكم أهلاً للتكريم وثقة جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين https://t.co/1m4XTKV7AU — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) May 6, 2021

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في تغريدة على حساب سموه الرسمي في «تويتر»: «أبارك لأخي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود تكريمه بوشاح الملك عبد العزيز، رحمه الله.. وسموكم أهلاً للتكريم وثقة جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين».