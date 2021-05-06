لطيفة بنت محمد: زايد أيقونة العمل الإنساني بلا حدود

دبي (الاتحاد)

قالت حرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم راعية جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة والمنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي، بمناسبة إحياء البلاد ليوم زايد للعمل الإنساني، إن إحياء ذكرى مؤسس وباني إمارات الخير حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رسالة وأمانة يجب أن يحملها ويؤديها الجميع بتجرد ومصداقية وشفافية، لأنه ،رحمه الله، بصمة إنسانية متجذرة في قلوب الجميع، لا يمحوها الزمن عبر التاريخ الإنساني التليد. وقالت: لقد أضحى زايد الخير، رحمه الله، تاريخاً عريضاً ومحطات إنسانية أصبحت مرجعية عالمية في سجلات العمل الإنساني الخالص، من رحمة الله وكرمه وفضله تتزامن ذكرى يوم زايد للعمل الإنساني مع إشراقات وبركات ونفحات العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وعبق ليلة القدر المباركة. وأضافت: رحم الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأسكنه فسيح جناته زايد الخير، فقد أعطى طيب الله ثراه الإنسانية كل خير ومساندة على المستوى المحلي والعربي بل والعالمي، وأضحى أيقونة العمل الإنساني بلا حدود.