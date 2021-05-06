«اجتماعية الوطني» تناقش الضمان الاجتماعي

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته عن بُعد برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي. شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

وتناقش اللجنة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، ضمن ثلاثة محاور، هي: تطوير التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الممارسات الدولية المطبقة في الدول المتقدمة بشأن الضمان الاجتماعي. وقال ضرار بالهول الفلاسي إن اللجنة اعتمدت خطة عمل مناقشة الموضوع، وذلك بعد الاطلاع على الدراسات الفنية المتعلقة به، وتتضمن خطة بحث الموضوع عقد لقاءات مع ممثلي الجهات المعنية بالضمان الاجتماعي ومع ممثلي الوزارة لتبادل الآراء والملاحظات، كما سيتم عقد حلقات نقاشية حول موضوع الضمان الاجتماعي.

وأكد على أهمية التواصل والمتابعة مع وزارة تنمية المجتمع في شأن الضمان الاجتماعي لتأثيره المباشر على الشأنين الاجتماعي والأسري على حد سواء، مشيراً إلى أن اللجنة ستركز خلال مناقشاتها للموضوع على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستحقين وتعريفهم بواجباتهم وحقوقهم المختلفة، والتي كفلها لهم القانون في شأن الضمان الاجتماعي، وأهمية إبراز النتائج الإيجابية التي تعود على المجتمع بالخير والنفع من خلال تحديث القوانين في هذا الشأن.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع على أهمية تحديث الآليات المعتمدة لتحديد فئات مستحقي الضمان الاجتماعي ومتابعة الانتفاع منه.