مساهمات مبتكرة للشركات دعماً لـ«100 مليون وجبة»

دبي (الاتحاد)

قدمت شركات القطاع الخاص ومجموعات الأعمال، من دولة الإمارات ومن خارجها مساهمات مبتكرة لحملة «100 مليون وجبة»، الأكبر من نوعها في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي للأسر والأفراد المحتاجين في 30 دولة في العالم العربي وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية خلال شهر رمضان المبارك.

وفي ما رصدت عدد من الشركات نسبة من ريع مبيعاتها في شهر رمضان أو في عطلات نهاية الأسبوع لدعم الحملة، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، قامت شركات أخرى بمضاعفة مجموع تبرعات عملائها في الحملة تحت بند برامج المسؤولية المؤسسية الاجتماعية، في حين عمدت شركات ومشاريع ناشئة إلى اعتماد مبدأ التمويل الجماعي للتبرع للحملة من خلال منصات رقمية معتمدة متعاونة مع الحملة مثل «سداد دبي» ومنصة «يلا غيف». وعكست هذه المبادرات الفردية والمؤسسية على مستوى شركات القطاع الخاص الأثر الإيجابي والتفاعل المجتمعي الكبير الذي حققته حملة 100 مليون وجبة التي تتم بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام وعدد من المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدول التي تشملها الحملة.

تواصل للخير

وفي «أﭬايا العالمية»، المتخصصة بتبسيط حلول الاتصال والتعاون بين فرق العمل في قطاعات الأعمال، بادر موظفو أﭬايا في الشرق الأوسط وأفريقيا هذا الأسبوع إلى التبرّع بأكثر من 100 ألف وجبة، دعماً لحملة 100 مليون وجبة التي تقدم الدعم الغذائي من دولة الإمارات إلى 30 دولة في 4 قارات.

ونظّم مقر «أﭬايا العالمية» بدبي الفعالية الخيرية عبر منصة «أﭬايا سبايسز» للاتصال عبر الفيديو، المخصّصة لتعاون فرق العمل، حيث شارك 100 من موظفي الشركة المتواجدين في دولة الإمارات بشكل شخصي، بالإضافة إلى 100 موظف ممن شاركوا بشكل افتراضي من فروع الشركة في بلدان عربية وأفريقية، وعبّر الجميع عن التزامهم بالتبرّع للحملة، ليصل إجمالي تبرعاتهم إلى ما يعادل 100 ألف وجبة.

تقدير

وقال نضال أبو لطيف، رئيس «أﭬايا العالمية»: «أنا فخور للغاية بفريق أﭬايا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الذين بغض النظر عن أصولهم ومعتقداتهم، قد تقدموا شخصياً للمساهمة في المبادرة. وهذا يدل على أن الروح العالمية للحملة، ويظهر مرة أخرى أن قيادة هذا البلد تضع الإنسانية في صميم رؤيتها»

وأضاف: «تقوم القيادة الإماراتية، ببذل جهود فريدة من نوعها، لم يقم أحد غيرها بمثلها لتعزيز الازدهار. وأنا أتحدث بالنيابة عن فريقي عندما أقول إننا فخورون جداً ونشعر بأننا محظوظون كوننا موجودين في هذا البلد الكريم. كما أشعر بالفخر لأن فريق العمل يُظهر تقديره لما تقوم به الإمارات وقيادتها من خلال تقديمه الدعم الرائع لهذه القضية».

وتشكل حملة «100 مليون وجبة» استجابةً عملية لأكبر تحدٍ يواجه العالم اليوم، ويتمثل بالجوع وسوء التغذية التي يعاني أكثر من 820 مليون إنسان حول العالم من شكل من أشكالها. وتقول منظمات دولية إن أكثر من 52 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعانون شكلاً من أشكال سوء التغذية، بما يشكل قضية إنسانية ملحّة.

بدرهم

تهدف حملة 100 مليون وجبة من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية إلى إطعام الطعام في شهر رمضان، مما يخفف من معاناة الأفراد والأسر في 30 دولة. ويمكن للتبرع بدرهم إماراتي واحد توفير المكونات الأساسية المطلوبة لإعداد وجبة طعام في المجتمعات الأقل دخلاً التي تغطيها الحملة. ودعمت مساهمات المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية ومجموعات الأعمال حملة 100 مليون وجبة منذ انطلاقها قبل بداية شهر رمضان بيومين، وسرّعت تحقيق الحملة هدفها كاملاً بتأمين قيمة توفير 100 مليون وجبة خلال الأيام العشرة الأولى من بدئها.