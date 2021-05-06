746 ألف درهم لصندوق الزكاة من «العربي للاستثمار»

أبوظبي (الاتحاد)

قدم المصرف العربي للاستثمار (الخدمات المصرفية الإسلامية) 746 ألفاً و577 درهماً من أموال الزكاة، وذلك لدعم المشروعات الخيرية والإنسانية التي ينفذها صندوق الزكاة.

وأشاد عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة بالمبادرة الطيبة من المصرف، معرباً عن شكره وامتنانه الذي ينعكس إيجاباً على مستحقي المساعدات من المواطنين والمقيمين والأسر المتعففة والمسجلين في قاعدة بيانات صندوق الزكاة، والذي يفوق عددهم الـ 50 ألف أسرة على مستوى الدولة.

وأضاف المهيري بأن المصرف العربي للاستثمار يُعد من أحد البنوك والمصارف القليلة والمستمرة في دعم مشاريع صندوق الزكاة من خلال زكاة المال، ويُعد تأكيداً على قيام المصرف بتحقيق رسالته في دعم التكافل الاجتماعي من خلال صندوق الزكاة الاتحادي المناط به هذا الدور داخل دولة الإمارات.

أكد نبيل طيب الخوري المستشار للخدمات المصرفية الإسلامية في المصرف، بالدور الإنساني والخيري الذي يضطلع به صندوق الزكاة من خلال المشاريع الاجتماعية والخيرية على مستوى الدولة. وقال: نحن ننظر إلى صندوق الزكاة على كونه صرحاً ومنارة من منارات العمل الخيري والاجتماعي بدولة الإمارات، كونه الصرح الذي أسسه المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وترعاه من بعده القيادة الرشيدة.