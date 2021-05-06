إعلان الفائزين بمبادرة «الشجرة المستدامة.. الغاف»

الشارقة (وام)

أعلنت «هيئة البيئة والمحميات الطبيعية»عن المدارس الفائزة بالدورة السادسة من مبادرة «الشجرة المستدامة.. الغاف» التي جرت تحت شعار «في بيئتنا غافة» بمشاركة 126 مدرسة حكومية وخاصة من مختلف المراحل، واستهدفت المبادرة - التي جرت بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي - مرحلة الروضة الثانية، التعليم الأساسي حلقة أولى، التعليم الأساسي حلقة ثانية، والتعليم الثانوي.

وفي مجال رياض الأطفال حلت روضة البراعم في المركز الأول وجاءت روضة القرائن في المركز الثاني. وبمجال التعليم الأساسي، الحلقة الأولى، فازت مدرسة رميثة الأنصارية للتعليم الأساسي في المركز الأول، بينما جاءت مدرسة أذن الحلقة الأولى في المركز الثاني، والتعليم الأساسي، الحلقة الثانية، احتلت مدرسة الظيت للتعليم الأساسي ح2، المركز الأول، بينما جاءت مدرسة أم العلا ح 2 - بنات في المركز الثاني، وفي التعليم الثانوي، جاءت مدرسة عائشة بنت أبي بكر- للتعليم الثانوي في المركز الأول بينما حلت بالمركز الثاني مدرسة الإتقان.