الإمارات ترسل طائرة تحمل مواد غذائية إلى بنجلادش

أرسلت دولة الإمارات، اليوم الحميس، طائرة تحمل على متنها 50 طناً من المواد الغذائية، إلى جمهورية بنجلادش الشعبية، والتي تأتي ضمن مبادرات الدولة خلال شهر رمضان الكريم.

وقال السيد عبدالله علي الحمودي، القائم بالأعمال في سفارة الدولة لدى دكا «ترتبط دولة الإمارات بعلاقات تاريخية مع بنجلادش، تميزت بطابع من الصداقة والتعاون في مختلف المجالات»، مشيرا إلى أنه في إطار دعم العلاقات وتوطيد أواصر التعاون بين البلدين تم إرسال هذه الطائرة في مثل هذه الظروف التي فرضتها جائحة كوفيد-19، والتي تتطلب التضامن والتعاون الدولي وخاصة في شهر رمضان الكريم.

وأضاف "أرسلت دولة الإمارات في أبريل من العام الماضي طائرة احتوت على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى بنجلادش، لدعم البلاد في الحد من انتشار جائحة كوفيد-19، واستفاد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.