تعاون بين برنامج الجينوم الإماراتي و«إن إم سي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن «برنامج الجينوم الإماراتي» عن افتتاح عدد من المراكز الجديدة لجمع العينات عبر شبكة «إن إم سي للرعاية الصحية» في إمارة أبوظبي، وذلك في أعقاب التوجيهات الصادرة مؤخراً عن «دائرة الصحة في أبوظبي» والتي نصت على مشاركة مرافق الرعاية الصحية في الإمارة ضمن البرنامج.

وعلاوة على مراكز جمع العينات الحالية التي تشمل مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومختبر بيوجينكس في مدينة مصدر بأبوظبي بالإضافة إلى مجلس الطوية في العين ومركز العين للمؤتمرات ومركز كيور بلس العين، أصبح بإمكان المواطنين الإماراتيين المشاركة حالياً في البرنامج عبر زيارة شبكة مرافق «إن إم سي للرعاية الصحية» في أبوظبي، بما فيها «مستشفى إن إم سي رويال» بمدينة خليفة ومستشفى بارين الدولي ومستشفى إن إم سي التخصصي في العين و مركز ان ام سي رويال الطبي في أبوظبي ومستشفى أن أم سي رويال للمرأة.

جاء الإعلان خلال فعالية خاصة أقيمت في «مستشفى إن إم سي رويال» في مدينة خليفة بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجهتين، الذين قاموا بجولة على مرافق المستشفى وأعلنوا رسمياً عن الجهود التعاونية الجديدة، وأكدوا على الدور الحيوي الذي يلعبه علم الجينوم في صياغة ملامح مستقبل الرعاية الصحية في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً.

وقال مايكل ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة «إن إم سي للرعاية الصحية»: «يجسد برنامج الجينوم الإماراتي مبادرة سبّاقة أطلقتها دائرة الصحة- أبوظبي بهدف ابتكار حلول رعاية صحية مخصصة تتميز بدقتها العالية وقدرتها على تلبية احتياجات الرعاية الصحية المستقبلية وتوفير خدمات رعاية أكثر أماناً».

ويهدف برنامج الجينوم الإماراتي إلى توفير خدمات صحية وقائية تلبي الاحتياجات الفردية للمواطنين الإماراتيين عبر فهم التركيب الجيني لإطلاق الموجة المقبلة من الابتكارات المحورية التي ستسهم في إرساء الأسس لمجتمع محلي أكثر صحة للأجيال الحالية والمستقبلية.

وكان خبراء شركة «جي 42 للرعاية الصحية» قد نجحوا بتأسيس أول جينوم مرجعي إماراتي بناءً على عينات الحمض النووي التي تم جمعها من 1000 مواطن إماراتي، ومن المقرر استخدامه كنموذج قياسي لدراسة التركيبة الجينية للمواطنين وتعزيز قدرات التنبؤ بالأمراض والوقاية منها وعلاجها بما يعود بالفائدة على أجيال اليوم والمستقبل.

من جهته، قال أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «جي 42 للرعاية الصحية»: «يسعدنا التعاون مع شركة ‹إن إم سي للرعاية الصحية› لتوسيع قائمة مراكز جمع العينات التابعة للبرنامج في أبوظبي، لاسيّما أن ارتفاع أعداد المشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي سيسهم في تعزيز شمولية البيانات المرجعية المتاحة للباحثين الطبيين. يجسد التعاون عاملاً جوهرياً في ضمان نجاح برنامج الجينوم الإماراتي، ويمكن للجميع المساهمة بدور محوري، بدءاً من المواطنين المشاركين إلى الشراكات مع الباحثين والأكاديميين وخبراء الرعاية الصحية لتحليل البيانات المجمعة، إضافة إلى العمل مع الجهات التنظيمية ضماناً لاتباع البروتوكولات المثلى لتوعية المجتمع بأهمية وقيمة علوم الجينوم».