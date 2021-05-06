دانه محمد المرزوقي.. طبيبة وقيادية مبدعة

أبوظبي (الاتحاد)

بادلت وطنها حباً بحب، وحرصت على الوفاء ورد ولو جزءاً بسيطاً من الجميل الذي قدمته لها دولة الإمارات، إنها الدكتورة دانه محمد المرزوقي، طبيب اختصاصي في طب الأسرة، ومدير مركز المقطع الصحي، التابع للخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ومدير مركز المدينة للمسح الوطني، ومدير مركز «صحة» للتطعيم بلقاح كوفيد-19 في أبوظبي.

دعت الدكتورة دانه المرزوقي أبناء جيلها، والأجيال القادمة لتحمل المسؤولية، والسير على نهج القيادة الرشيدة، التي تعد قدوة للجميع في البذل والعطاء والتفاني لخدمة الإمارات، وخير مثال على ذلك ما قدمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لشعب الإمارات.

وطالبت أبناء الإمارات أن يوجهوا عقولهم اليوم في الاتجاهات التي يرغبون أن تحدث أشياء عظيمة غداً، كما علمنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأن يواصلوا التعلم واكتساب الخبرات والمهارات كما طالبنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

أكدت الدكتورة دانه محمد المرزوقي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بنظام صحي متطور، وبنية تحتية صحية متميزة، وهذا بفضل القيادة الحكيمة التي تضع الخطط والاستراتيجيات التي تمكن الكوادر العاملة من تحقيق النجاح، وتحفزهم ليكونوا دائماً في المقدمة، ويحرصوا على الوصول إلى الرقم واحد باستمرار، فالقائد العظيم هو الذي يؤسس نظاماً، ويولد قادة المستقبل للحفاظ على النجاح الذي يحققونه بشكل جماعي، وتوسيع نطاق هذا النجاح، مشيرة إلى أن نظام الرعاية الصحية الأولية يلعب دوراً مهماً ومحورياً في توفير رعاية طبية عالمية المستوى لأفراد المجتمع.

بدأت المرزوقي مشوراها مع شركة «صحة» بعد تخرجها في الجامعة، إذ التحقت في عام 2011 في العمل لدى مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة «صحة»، طبيباً متدرباً، والتحقت ببرنامج الإقامة في طب الأسرة، والذي يحظى بتقدير كبير من قبل الهيئات الدولية، وشاركت في مشوار الحصول على العديد من برامج الاعتماد، مما عزز من خبراتها ومؤهلاتها في فترة زمنية قصيرة، كما أتاحت لها شركة «صحة» الفرصة للالتحاق بالعديد من برامج التدريب والبحوث الطبية، التي أهلتها للمشاركة ضمن فرق بحثية طبية، وأهلتها لإصدار أول كتاب طبي من نوعه في العالم العربي بعنوان «الإسعافات الأولية لامتحان الأوسكي لطب الأسرة» بالتعاون مع مجموعة من الزملاء في «صحة».

قدمت لها شركة «صحة» كل الدعم والتشجيع، وهيأت لها الفرص لاكتساب المعارف وتعزيز خبراتها ومهاراتها، إذ أتاحت لها الفرصة لتولي منصب نائب رئيس مجلس أطباء الإقامة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومن ثم رئيس المجلس، وبعد ذلك شجعتها للحصول على الماجستير التنفيذي في إدارة الرعاية الصحية من جامعة زايد، وتولت كذلك منصب رئيس الأطباء المقيمين في برنامج الإقامة في طب الأسرة.

حصلت المرزوقي على العضوية الدولية في الكلية الملكية للممارسين العامين في لندن، وعلى الدبلوم الإكلينيكي في المهارات النفسية التطبيقية في الصحة النفسية من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وعلى البورد العربي للتخصص الطبي في طب الأسرة، ولتشارك في العام 2019 في رئاسة لجنة الإرشادات السريرية للخدمات العلاجية الخارجية، ولتنضم مجدداً إلى برنامج الإقامة في طب الأسرة، بصفتها عضو هيئة تدريس، وتقوم حالياً بالتحضير للدراسات العليا في جامعة مانشيستر.

وانتسبت المرزوقي في برنامج قيادات لحكومة دولة الإمارات لقادة المستقبل التابع لمكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء. وإلى جانب عملها الرئيس طبيبة أسرة، ومديراً لمركز رعاية صحية، فهي شغوفة في التطوير المستمر، والحصول على مزيد من المعارف والمهارات في مجالات مثل: الجودة الطبية، وعلم النفس، وعلى نقل المعارف من خلال المشاركة في تدريب الخريجين الجدد الملتحقين في برنامج الإقامة في طب الأسرة، كما تحرص على مواصلة التدريب والتدريس لرد جزء ولو بسيطاً من الجميل لدولة الإمارات.