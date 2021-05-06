تطوير 100 مرفق ترفيهي ومساحات حضرية في إمارة أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ دائرة البلديات والنقل مشروعاً يهدف إلى تحسين نوعية الحياة والصحة من خلال تجديد وإقامة أكثر من 100 مرفق ترفيهي على مستوى الإمارة. تضمن المشروع مساحات حضرية، حدائق، ومساحات للتأمل والإبداع، وأماكن مخصصة للجري في الهواء الطلق، وأماكن توفر مساحات للاسترخاء والتفاعل مع العائلة والأصدقاء. وبدأت معالم هذه الأماكن واضحة لزوار مدينة أبوظبي، حيث يرى المتجول في شوارعها أعمالاً فنية وإبداعية متميزة في الأماكن العامة، والجداريات الفنية المعاصرة، بالإضافة إلى مناطق الترفيه متعددة الاستخدامات وأماكن عامة مجهزة بمقاعد للجلوس ومسارات خاصة بالمشاة والدراجات الهوائية.

ويهدف المشروع إلى الارتقاء بمستويات رفاهية المجتمع، وتعزيز جودة الحياة والعيش، عبر تحسين الأماكن العامة والمساحات الخضراء بما يضمن تمكين العاصمة من الارتقاء إلى مصاف أفضل المدن في العالم، وذلك من خلال بناء مجتمعات عمرانية مستدامة ومتكاملة تلبي احتياجات سكان الإمارة وزوارها. وتتضمن الأعمال إدخال عناصر فنية وجمالية عامة على مستوى المدينة تشمل تطوير متنزهات رئيسة، وإعادة تهيئة حدائق، وتطوير الواجهات المائية والبحرية وبناء مسارات للدراجات الهوائية وتوفير مرافق ترفيهية، وأماكن استراحة عامة متعددة الاستخدامات، إضافة إلى أعمال تجميل الشوارع.

ويهدف المشروع، المستمرة بتنفيذه الدائرة على مستوى الإمارة ليشمل مدينة العين ومنطقة الظفرة، إلى تطوير وتعزيز المنظومة التنموية للإمارة، وخدمة أهداف إمارة أبوظبي وجعلها واحدة من أكثر مدن العالم ملاءمة للعيش، من خلال عدد من المشاريع المتنوعة والمبتكرة التي تخدم المجتمع.