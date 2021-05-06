«كهرباء الشارقة» تربط شيص بشبكة خورفكان الرئيسية

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع ربط منطقة شيص بالشبكة الكهربائية الرئيسة لمدينة خورفكان، مروراً بالأنفاق، وذلك بعد الانتهاء من تشغيل محطة الانفاق جهد 33/11 كيلوفولت وإحلال وإلغاء محطة إنتاج الكهرباء من المولدات التي تعمل بالديزل، وذلك حسب الخطة الاستراتيجية.

وأوضح المهندس أحمد الملا مدير إدارة خورفكان أن تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي يأتي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة بتقديم أفضل الخدمات لكافة مناطق إمارة الشارقة، كما يأتي في إطار حرص هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على تطوير خدماتها، وتحقيق الثبات والاستقرار للشبكة الكهربائية ووصول الخدمات إلى جميع مناطق إمارة الشارقة بكفاءة عالية وتطبيق أفضل معايير الأمن والسلامة.

وأشار إلى أن مدينة شيص كانت تزود بالكهرباء منذ عام 1982 عن طريق محطة إنتاج كهرباء شيص بمولدات تعمل بالديزل، واعتباراً من 20/11/2016م تم التعاقد مع شركة متخصصة لتوريد وتشغيل وصيانة المولدات الكهربائية لمدة 5 سنوات، وتشمل 4 مولدات كهربائية بسعة إجمالية 1220 كيلووات، وتم إحلال هذه المولدات وإلغاؤها بعد ربط المنطقة بالشبكة الرئيسة لمدينة خورفكان وإنجاز وتشغيل محطة الأنفاق جهد 33 كيلوفولت.

وأكد أن تشغيل شبكة الكهرباء الرئيسة في منطقة شيص سيساهم في الحفاظ على البيئة ويلغي استخدام الوقود السائل ويخفض تلوث الهواء و الصوت، حيث تم الاستغناء عن مولدات الديزل. وكذلك سيساهم تشغيل الشبكة الكهربائية في خدمة المشروعات التطويرية والسياحية التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة - في منطقة شيص، ويعتبر إضافة نوعية لخدمة سكان المنطقة والزائرين.

وأضاف أن منطقة شيص من المناطق ذات طبيعة جبلية وبيئية خاصة وتحظى بموقع استراتيجي مهم وتولي حكومة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بصفة خاصة أهمية كبيرة لتوفير أفضل الخدمات لسكان المنطقة التي تشهد زيادة سكانية وتوسعات عمرانية ومشروعات حضارية وحرصت الهيئة على تطوير خدماتها بربط المنطقة بالشبكة الرئيسة لمدينة خورفكان لتلبية احتياجات المنطقة الحالية والمستقبلية من الكهرباء.

وأكد أن عمليات التشغيل والصيانة الدورية ستتم من خلال فرق فنية مؤهلة وفق أفضل المواصفات للحفاظ على كفاءة الشبكة واستمرار عملها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لسكان المنطقة.