عداد ذكي لمركبات الأجرة في عجمان

عجمان (وام)

انتهت «هيئة النقل العام بعجمان» من تركيب العداد الذكي في 85% من أسطول مركبات الأجرة في الإمارة على أن يتم تغطية جميع المركبات بنهاية مايو الجاري، في إطار خطتها التطويرية لتوفير سبل الراحة والأمان كافة بجميع مركبات الأجرة التابعة للهيئة.

وقالت سارة أحمد الحوسني المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص بالإنابة في هيئة النقل، إن الهيئة تسعى دائماً إلى تبني أحدث الاستراتيجيات التي تسهم في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل، وتحرص على الاعتماد بشكل مكثف على منظومة التحول الرقمي من خلال التوجه إلى الأخذ بأحدث الطرق والعمل على ابتكار أفضل الحلول، وإيجاد البدائل الرقمية التي بدورها تعود بالنفع على مستخدمي مركبات الأجرة، وذلك اتباعاً للخطة التي تتبناها حكومة عجمان والرامية إلى تحسين أداة العمل الحكومي، وتقديم الخدمات بمستوى عالٍ من الجودة.

وأكدت أن العداد الذكي متصل دائماً بخدمات الإنترنت، ويتم تحديث البيانات بشكل لحظي ما يسهم في تعزيز العمليات التشغيلية والرقابية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في المنظومة لكي يتم احتساب أجرة الرحلات، وإضافة مبالغ بوابات التعرفة المرورية بشكل تلقائي بمجرد عبور المركبة للبوابة، وتتبع جميع المركبات وعرض جميع الرحلات النشطة والملغية والمركبات التي خارج الخدمة، إضافة إلى ربط العداد بمستشعرات تستشعر وجود الركاب ليتم تشغيل العداد تلقائياً.