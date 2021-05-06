شرطة أبوظبي تشارك في أسبوع المرور العربي

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك شرطة أبوظبي أجهزة المرور العربية في الاحتفال بأسبوع المرور العربي 2021، والذي انطلق الثلاثاء الماضي ويستمر حتى العاشر من الشهر نفسه تحت شعار «الحوادث ليست بمصير.. بل إهمال وتقصير».

وأكد العميد محمد ضاحي الحميري، مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية على أهمية العمل المروري العربي المشترك، والاستفادة من تجارب الدول وطريقة تعاملها مع المتغيرات المرورية، ومواكبة أحدث طرق التوعية واستخدامات التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي، وتفعيلها للشراكة المجتمعية من خلال الحملات النوعية التي تقدمها الدول لمواطنيها.

وحث السائقين على ضرورة الانتباه أثناء القيادة والتعاون في تطبيق قانون وأنظمة المرور واللوائح المنظمة للحد من وقوع الحوادث المرورية وآثارها مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتطبيق الإجراءات الضرورية التي تعزز السلامة على الطرقات.

وأوضح أن المشاركة في هذه الفعالية تأتي للتأكيد على أهمية احترام قواعد المرور وأخلاقيات القيادة وتجنب السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة مثل الإهمال والتقصير والتشتت، وعدم الانتباه، لافتاً إلى أن الحوادث المرورية تقع لعدة أسباب من أبرزها الانحراف المفاجئ والانشغال بغير الطريق، وعدم تركيز السائقين واستخدام الهاتف أو تناول الطعام أو الشراب، وضبط أجهزة الراديو، والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه، والانشغال بالتصوير، وتعديل المكياج والهندام، وغيرها من سلوكيات تؤدي إلى انحراف المركبة وعرقلة حركة سير المرور ووقوع الحوادث وعدم ترك مسافة أمان كافية.

وأشار إلى اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بتنفيذ حملات توعية ميدانية ونشر مقاطع فيديو تُبث من خلال منصاتها للتواصل الاجتماعي تركز على أهم السلوكيات المرورية التي تشغل السائقين عن الطريق وتتسبب في حوادث مرورية بسبب عدم الانتباه، ومنها استخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم الالتزام بالسرعة المقررة للشارع، وتجاوز الإشارة الحمراء، وأخطاء المشاة أثناء العبور من دون انتباه، وإرباك الحركة المرورية والتسبب بالحوادث، وغيرها.