عبد الله المري يستقبل القنصل البريطاني

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، سيمون بيني قنصل عام المملكة المتحدة في دبي والمناطق الشمالية، في نادي ضباط الشرطة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والقنصلية البريطانية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام، وتبادل الخبرات بما يدعم أطر التعاون المشترك. وتقدم الفريق عبدالله خليفة المري، بالتهنئة للقنصل البريطاني بمناسبة تولي منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق في مهامه الدبلوماسية، ومؤكداً أن عمق العلاقات الإماراتية البريطانية له تاريخ طويل من العمل والتواصل المشترك في مختلف المجالات، منوهاً بأهمية تعزيز التواصل والتعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والقنصلية البريطانية، وهو ما تحرص القيادة الرشيدة في تطوير هذه العلاقات للوصول بها إلى شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات. وأشاد القنصل البريطاني بالمستوى والتقدم الأمني والشرطي في شرطة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، والسمعة العالمية التي تحظى بها دولة الإمارات في الأمن والأمان، معرباً عن إعجابه بالدور الذي تقوم به شرطة دبي، والاحترافية في العمل والاهتمام بمستوى الخدمات.