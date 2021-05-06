«القضاء الشرطي» ينظم محاضرة «حالنا في رمضان»

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس القضاء الشرطي، محاضرة دينية عن بعد لموظفي القوة تحت عنوان «حالنا في رمضان»، بحضور العميد أحمد عبد الله شهيل، مدير عام مجلس القضاء الشرطي، ونائبه لشؤون مجالس التأديب، العقيد عادل علي السميطي، وقدمها فضيلة الشيخ عبد الله موسى. وأكد المحاضر في حديثه على بركة الشهل الفضيل، ففيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وفيه أنزل القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، داعيا الحاضرين إلى الإقبال على قراءته في هذه الليالي المباركة، وتدبره وفهمه والعمل به والتمثل بأخلاقه والالتزام بأحكامه. وبيّن الشيخ عبد الله موسى أن شهر رمضان فرصة لكل مسلم أن يتفكر بحاله ويتدبر شأنه، فهو خير أوقات السنة وأكثرها بركة ورحمة، هو شهر الجود وفعل الخيرات، ودعوة لتغير الأنفس وصلة الرحم والتحلي بأخلاق الرسول الكريم واتباع سنته، مؤكداً على فضل أيام وليالي العشر الأواخر، وضرورة اغتنامها والفوز بها، ففيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.