تعرف على طقس الإمارات غداً الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً الجمعة، صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، وتميل درجات الحرارة للارتفاع.

تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً. وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 09:42 والمد الثاني عند الساعة 23:28 والجزر الأول عند الساعة 16:31 والجزر الثاني عند الساعة 05:36.

في بحر عمان، سيكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 19:25 والمد الثاني عند الساعة 08:05 والجزر الأول عند الساعة 13:08 والجزر الثاني عند الساعة 02:04.