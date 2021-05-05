إعلان الفائزين بجائزة التميز الاجتماعي في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

أعلنت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة أمس الفائزين بجوائز الدورة الثالثة من جائزة التميز الاجتماعي لعام 2021، ضمن 4 فئات تنافس عليها 50 ملفاً ضمن مرحلة الترشيحات.

قدمت الجائزة تكريماً خاصاً للشرطي سمير عبدالله الحبابي لدوره في نشر ثقافة السعادة بين قائدي المركبات على طرق رأس الخيمة. وحصد فئة الشخصية الاجتماعية المتميزة سالم راشد علي المفتول آل علي «فئة المواطنين». وحصد أحمد إبراهيم حمدان بكيرات «فئة المقيمين»، وفاز بجائزة فئة العمل الاجتماعي المتميز عبدالله محمد الأنصاري من مركز إرادة للعلاج والتأهيل «فئة أفراد» ومؤسسة التنمية الأسرية «فئة مؤسسات»، وحصدت فئة العمل الخيري المتميز فاطمة محمد الحمادي «أفراد» ومؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية «مؤسسات» وجمعية الرحمة للأعمال الخيرية «مؤسسات»، وحصد نادي المدام الثقافي الرياضي جائزة أفضل الممارسات المبتكرة لاستمرارية الخدمات الاجتماعية وقت الأزمات والطوارئ.

وأكد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي برأس الخيمة رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن جائزة التميز الاجتماعي لعام 2021 في دورتها الثالثة جاءت تحت ظروف استثنائية مع انتشار جائحة «كوفيد-19»، حيث استهدفت الجائزة تعزيز ونشر ثقافة العمل والإبداع الاجتماعي للشخصيات والمؤسسات التي استشعرت مسؤولياتها الاجتماعية، وقدمت إسهاماتها لخدمة المجتمع في الجوانب الاجتماعية كافة. ومن جانبه، أوضح خلف سالم بن عنبر مدير عام الجمعية، خلال الحفل الافتراضي، أن الجائزة انطلقت في ظروف استثنائية لتكريم الجهود المجتمعية خلال الجائحة، والتي أبرزت قوة الشعب الإماراتي في تقديم صور التميز من خلال الأعمال التطوعية والإنسانية، حيث قامت الجائزة بدور نوعي في تكريم تلك الجهود، وإبرازها في ظل نشر روح التنافس الإيجابي والإبداعي، وتفعيل علاقات التعاون وتشجيع الإنجازات الوطنية من البرامج الاجتماعية، وإبراز المبادرات الرائدة والمتميزة منها، وتقدير وتكريم الفئات المتميزة من الأفراد والجماعات والمؤسسات في مجالات العمل الاجتماعي برأس الخيمة.