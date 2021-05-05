4 حقائب تثقيفية لتوعية الأسر بصحة الأطفال في الشارقة

الشارقة (وام)

أطلق مجلس الشارقة للتعليم في إطار فعالياته التوعوية وبرامجه التثقيفية التي يستهدف بها المدارس، أربع حقائب تسلط الضوء على أحدث الممارسات الصحيحة، وأوجه التعامل مع صحة الأطفال، وتأكيد الأطر المناسبة للحفاظ على حيويتهم وتشجيعهم على اتباع أنماط الحياة الصحية السليمة.

وشكلت الحقائب التدريبية التي جرى توزيعها على مختلف المدارس الخاصة في إمارة الشارقة منطلقاً لتعزيز الأهداف والمواجهات الرامية إلى الاهتمام بنشأة وصحة أطفال الحضانات وطلاب المدارس الخاصة لتقديم أعلى مستويات الجودة في مجال التثقيف الصحي.

وتتناول الحقائب الأربع توعية بموضوعات مهمة تأكيداً لأهمية جوانب الصحة النفسية والجسدية للأطفال وتنمية مهارات الأطفال الإبداعية وترسيخ أنماط سلوكية واعية شملت في ذلك حقيبة الأمراض المزمنة وحقيبة التغذية وحقيبة الطفولة المبكرة وحقيبة التثقيف الصحي، ونجحت تلك الحقائب الإلكترونية في تحقيق تفاعل الطلبة مع شروحاتها، ونالت ثناء وإعجاب الأسر، وكذلك الهيئة التدريسية في مختلف المدارس خاصة فيما يتعلق بسهولة تطبيق الممارسات والتعليمات الصحية في تلك الحقائب التي قدمت للأطفال في إطار يتناسب مع قدراتهم الاستيعابية، وتنمية مهاراتهم الصحية والإبداعية. وأوضح محمد أحمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم، أن طرح مثل هذه الحقائب التوعوية مهم ليس على الأطفال فقط، بل إنما يمتد ليشمل معلمات المدرسة وأسر الأطفال المشاركين، لأن المعلومات التثقيفية المقدمة متنوعة، وتشمل جميع الفئات العمرية على اختلافها، وتشكل سلسلة مهمة في سياق اهتمام المجلس بصحة الأطفال وتنشئتهم على العادات الصحيحة. وأشار الملا إلى أن تلك الحقائب صممت لخدمة برامج التوعية التي ينظمها المجلس لدعم الطفولة في مختلف المدارس وخاصة المدارس الخاصة لمساعدتهم على التمتع بأسلوب حياة سعيدة وكاملة.