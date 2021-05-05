بلدية أبوظبي تتفقد سكنات العمال

أبوظبي (الاتحاد)

تزامناً مع اليوم العالمي للعمال، أجرت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، زيارات ميدانية لسكنات العمال، والمواقع الإنشائية في جزيرة أبوظبي، للاحتفاء بإنجازات العمال، ورفع مستوى الوعي لديهم في مجال الصحة والسلامة، بهدف توفير بيئة عمل مثالية في أبوظبي.

وتجسد هذه الزيارات التوعوية أهمية دور العمال في بناء مدينتنا الجميلة، ومشاركتهم الكبيرة في مسيرة التنمية، كما تبرز دور العمال في تنمية المجتمع والنهضة العمرانيـة التي تشهدها أبوظبي، وتوضح أهمية الدور الذي تلعبه البلدية في خلق البيئة الكفيلة بحماية وتمكين جميع الفئات.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن كل خطوة تخطوها أبوظبي نحو مستقبل أكثر إشراقاً للوطن والمجتمع سنجد «العامل» هو المحور الرئيس فيها، موجهة تحية إجلال وتقدير إلى كل يد عملت من أجل بناء لبنة ساهمت في إسعاد فرد، وتعزيز استقرار أسرة، وتنمية مجتمع بأكمله.

يأتي هذا الاحتفاء ضمن مجموعة من المبادرات الخاصة التي تقوم بها البلدية للمساهمة في تحسين أوضاع العمال والعمل على حفظ حقوقهم، إدراكاً منها لأهمية دورهم في عملية التنمية العمرانية، وفي ظل ترسيخ حق الإنسان في العمل الذي كفله دستور وقوانين الدولة، إضافة إلى جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، باعتباره من الحقوق الثابتة ووثيقة الصلة بالحق في الحياة والتنمية وأحد أهم روافدها، وهو ما تسعى بلدية مدينة أبوظبي إلى تطبيقه على أرض الواقع.