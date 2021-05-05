حمدان بن محمد: قواتنا المسلحة الحصن المنيع

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أن قواتنا المسلحة الباسلة كانت وستظل ضمانة أساسية لتأكيد قدرة وطننا الغالي على الارتقاء فوق كل التحديات وترسيخ منعته في وجه المخاطر كافة، لتبقى الإمارات على الدوام نموذجاً للاستقرار والأمن والتفاؤل بمستقبل يعم فيه الخير الجميع، وستبقى القوات المسلحة، بعزيمة أبنائها المخلصين، السياج الآمن، والحصن المنيع لطموحات دولة الإمارات. وقال: تتزامن الذكرى الخامسة والأربعون لتوحيد القوات المسلحة، مع استعداد الإمارات لبدء مرحلة جديدة في مسيرتها التنموية المباركة خلال الخمسين عاماً المقبلة.. مرحلة نواصل فيها تحقيق الطموحات العريضة التي راودت الآباء المؤسسين عندما وضعوا اللبنات الأولى في بناء صرح الاتحاد، ورفعوا رايته إيذاناً بمولد دولة اختارت منذ تأسيسها أن تبقى هامتها مرفوعة في سماء العزة والكرامة، وأن يكون النجاح والتميز صفتين ملازمتين لها، وهو ما أكدته قيادتنا الرشيدة بتبنّي سياسات واستراتيجيات ومشاريع تشترك في هدف واحد أن يكون شعب الإمارات من أسعد شعوب الأرض وأكثرها رخاءً وتقدماً ورِفعة.