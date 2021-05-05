ولي عهد الشارقة: قواتنا المسلحة درع حصين وعين ساهرة على أمن واستقرار الوطن

الشارقة (وام)

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أن قرار توحيد القوات المسلحة يمثل خطوة مهمة في تاريخ الإمارات، وذكرى وطنية عزيزة في نفوس أبناء الوطن ومصدر فخر واعتزاز لدولة الإمارات وشعبها.

جاء ذلك في كلمة لسموه وجهها عبر مجلة «درع الوطن»، قال فيها: إن توحيد القوات المسلحة الإماراتية شكل خطوة هامة في مسيرة دولتنا، فيما شكلت القوات المسلحة درعاً حصيناً للاتحاد وعيناً ساهرة على أمن واستقرار الوطن ومن يقيم فيه من مواطنين ومقيمين وزائرين. تمثل القوات المسلحة بكافة قطاعاتها ووحداتها وكلياتها مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن في دولة الإمارات، حيث حققت إنجازات كبيرة في مختلف المجالات وأهلت أبناء الوطن الذين يعملون بكل بسالة للدفاع عن وطنهم، وغدت إحدى القوات الهامة في المنطقة بمستواها العسكري المتقدم. ومع كافة الجهود الكبيرة التي بذلتها قواتنا المسلحة في الدفاع عن أرض الوطن كانت هنالك تضحيات جليلة لأبنائنا من الجنود البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، وارتقوا إلى ربهم شهداء لم يرهبهم الموت عن الذود عن حياض وطنهم.