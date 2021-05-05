ولي عهد عجمان: قواتنا المسلحة درع الوطن الحصين

عجمان (وام)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أن القوات المسلحة الإماراتية درع الوطن الحصين والعين الساهرة على حفظ أمن المواطنين والمقيمين المتمتعين بنعيم الاستقرار والطمأنينة والثقة التامة بأنهم في حفظ أبطال القوات المسلحة الذين لا يتوانون للحظة عن رصد المتغيرات المحيطة والشرور والأحقاد التي قد يفكر بها من يعادي دولة الاتحاد. جاء ذلك في كلمة سموه عبر «درع الوطن» في الذكرى الخامسة والأربعين، قال فيها: تحل علينا اليوم الذكرى الخامسة والأربعون لتوحيد القوات المسلحة في السادس من مايو.. هذا التاريخ الذي سجل إنجازاً وطنياً أسسته قيادتنا الرشيدة ممثلة بمؤسسي دولة الاتحاد الكرام على رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه». لقد أثبتت قواتنا المسلحة أنها درع الوطن الحصين والعين الساهرة على حفظ أمن المواطنين والمقيمين.